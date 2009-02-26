У Тимошенко зізналися, що курс долара дуже залежить від кредиту МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду має повернутися до України за 10-12 днів.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр Григорій Немиря в ефірі 5 каналу.

"Відбулася розмова прем’єр-міністра з керівництвом МВФ, під час якої сторони домовилися, що вже найближчого тижня, можливо наступного тижня або за 10-12 днів місія МВФ готова повернутися до України", - сказав він.

Немиря впевнений, що "співпраця з МВФ продовжиться, і Україна отримає і другий транш, і третій".

Крім того, віце-прем`єр заявив, що "МВФ готовий прийняти цифру дефіциту бюджету 3%, але наголошує, що сприяло би в цьому залучення додаткової фінансової допомоги".

"Ті, хто стверджує, що нібито вимогою МВФ є нульовий дефіцит бюджету, або бездефіцитний бюджет, вони або не розуміють ситуацію, або свідомо дезінформують громадян", - сказав він.

Коментуючи відмову президента Віктора Ющенка підписати спільну заяву влади до МВФ, яку затвердив Кабмін, Немиря зазначив, що "якщо президент не підпише таку спільну заяву, МВФ з жалем це сприйме, але це не буде підставою для припинення програми".

"Вони готові працювати з урядом і Нацбанком", - заявив він.

Відповідаючи на питання, наскільки курс гривні до долара залежить від кредиту МВФ, віце-прем`єр сказав: "Це дуже взаємопов’язані речі".

"Я закликаю всіх, від кого це залежить, зокрема, президента і працівників його секретаріату, зрозуміти цю логіку", - підкреслив він.

"Дуже важливо зараз зробити перемир`я хоча б на кілька місяців для того, щоб запрацював банківський сектор, для того, щоб поважалася незалежність Нацбанку, для того, щоб уряд разом з Нацбанком виконували те, що вони мають виконувати. Не треба їм заважати", - сказав Немиря.

Українська правда