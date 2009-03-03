Яценюку у 2008 році не вистачило 69 гривень до мільйона

Доходи народного депутата України, лідера “Фронту змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА у 2008 році становили 999 тис. 931 грн.

Як повідомляє УНІАН, такі відомості містяться у поданій до Верховної Ради України Декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру і майновий стан державного службовця за 2008 рік.

Із цієї суми, заробітна плата становила 233 тис. 343 грн., дивіденди, відсотки, роялті – 700 тис. 533 грн., матеріальна допомога – 41 тис. 144 грн., доходи від наукової, викладацької, творчої діяльності, гонорари – 24 тис. 911 грн. Сукупний доход членів його сім’ї – 532 тис. 267 грн. В результаті сукупний річний доход А.ЯЦЕНЮКА і членів його сім’ї становить 1 млн. 532 тис. 198 грн.

Лідер “Фронту змін” володіє земельною ділянкою загальною площею 3012 кв. м, житловим будинком (298,3 кв. м), квартирою (342,9 кв. м), садовим будинком (114,5 кв. м) і гаражем (45 кв. м).

Члени сім’ї А.ЯЦЕНЮКА користуються двома автомобілями – «Шкода» і «Мерседес» (об’єм двигуна – 1400 і 4966 куб. см відповідно).

Минулого року він витратив на утримання майна, яке перебуває у його власності, 28 тис 360 грн., за договорами позики – 34 тис. 677 грн., члени його сім’ї сплатили 23 тис. 700 грн. за договорами добровільного страхування.

Розмір внесків (паїв) А.ЯЦЕНЮКА до статутних (пайових) фондів підприємств, установ, організацій минулого року дорівнював 28 тис. 232 грн. На його рахунках в банках і інших фінансово-кредитних установах знаходиться 5 млн. 216 тис. 79 грн., на рахунках членів його сім’ї – 1 млн. 94 тис. 236 грн.

Декларація також містить додаткову інформацію про те, що протягом 2008 року ані А.ЯЦЕНЮК, ані члени його сім’ї не здійснювали переведення гривневих депозитів у доларові або інші валюти.