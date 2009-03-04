Ющенко проведе нараду щодо судової реформи (список запрошених)

Початок о 14.00

У середу, 4 березня, о 14.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе нараду щодо подальшого проведення у державі судової реформи. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, до участі у нараді запрошено голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, голову Конституційного Суду Андрія СТРИЖАКА, а також голову Верховного Суду Василя ОНОПЕНКА, голову Ради суддів Петра ПИЛИПЧУКА і корпус голів апеляційних судів України. Акредитацію на захід буде оголошено 4 березня о 10.00.

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