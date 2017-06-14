"Разом до перемоги": глави МЗС Швеції та Литви підкреслили, що Крим належить Україні

Міністри закордонних справ Швеції та Литви Маргот Вальстрьом і Лінас Лінкявічюс наголосили, що незважаючи на воєнну окупацію Криму Росією, півострів належить Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали перед початком джазового концерту «Музика вільних людей» у Києві, який проводиться в рамках третього МЗС OPEN AIR.

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Глава шведського МЗС Вальстрьом заявила, що її візит разом з Лінасом Лінкявічюсом до України є свідченням дружби і партнерства, підтримки зусиль України у впровадженні реформ та змін в країні та підтримують мир в Україні.

"Ми приїхали, щоб запропонувати нашу підтримку та допомогу. Ми наполягаємо на дотриманні міжнародного права, ми наполягаємо, що Україна повинна мати змогу обирати ваше власне майбутнє, ваш власний шлях", - заявила Вальстрьом.

"Ми наполягаємо, що Крим належить Україні. І ми, безсумнівно, і надалі виступаємо проти незаконної анексії Криму, а також хочемо припинення російської агресії у східній частині цієї країни", - наголосила глава МЗС Швеції,

Своєю чергою, Лінкявічюс заявив, що джаз несе цінність свободи.

"Що ще ми можемо сказати, джаз - це свобода. Крим - це Україна. Україна - це Європа", - наголосив Лінкявічюс.

"Разом до перемоги. Слава Україні!", - заявив голова литовського зовнішньополітичного відомства українською мовою.