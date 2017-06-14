У МЗС прокоментували слова Тіллерсона про можливості вирішення конфлікту на Донбасі поза Мінськом

Перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що усі усвідомлюють, що мінський формат є потрібним інструментом для врегулювання ситуації на Донбасі, але його можливості обмежені.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Пристайко сказав журналістам.

«Він (державний секретар США Рекс Тіллерсон – УНІАН) сказав про те, що яким би не був формат, і ми про це теж говорили, яким би не був формат - головне, щоб були досягнуті цілі Мінська. Не обов'язково пункт за пунктом викреслити, щоб просто досягнутий був мир. Це те, що він мав на увазі», - сказав перший заступник глави МЗС.

«Я не хочу трактувати те, що він (Тіллерсон - УНІАН) сказав. Він сказав тільки те, що необов'язково це робити в цьому форматі. Це, до речі, дає нам можливість подивитися ширше. Ми теж бачимо, як і всі, що мінський формат є потрібним механізмом, але насправді його можливості обмежені, і всі це усвідомлюють», - додав Пристайко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні держсекретар США Тіллерсон припустив, що Україна і Росія можуть знайти шляхи врегулювання ситуації довкола Донбасу за допомоги укладання нової домовленості, яка може бути відмінною від Мінських угод.

«Я вважаю, що важливо, щоб ми мали достатню гнучкість, аби реалізувати завдання Мінська. Цілком ймовірно, що уряд України та уряд Росії зможуть прийти до задовільного врегулювання завдяки певній структурі, відмінній від Мінська, але для реалізації цілей Мінська», - наголосив Тіллерсон.

При цьому, він зауважив, що йому не хочеться бути «прикованим наручниками до Мінська, якщо виявиться, що сторони вирішать врегулювати конфлікт за допомогою іншої, відмінної угоди».