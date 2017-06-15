Аваков підтримав ідею перегляду статусу АТО: для уникнення штучних обмежень військовим і спецслужбам

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що в умовах повномасштабної військової операції Російської Федерації на сході України, необхідно переглянути статус антитерористичної операції, щоб військовим і спецслужбам «не ставилися штучні обмеження».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

Міністр нагадав, що термін АТО почали вживати після початку російської агресії в Україні, і «був впроваджений як тодішня реакція на незвичайну ситуацію, що раніше не траплялася в Україні».

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«Зараз, коли йдеться про повномасштабну військову операцію, це не спеціальна операція Служби безпеки із залученням інших сил, то очевидно, потрібно переглянути статус, але не переглядати суть», - зазначив Аваков.

«Олександр Турчинов (секретар РНБО) виступив з бажанням впорядкувати це питання і вирішити цілий ряд процесуальних взаємин всередині, так, щоб нашим військовим і спецслужбам не ставилися штучні обмеження», - підкреслив міністр.

Разом з тим, він висловив переконання, що «конфлікт на Донбасі вирішуватиметься не на лінії зіткнення, він вирішуватиметься через політичний тиск на агресора і політичне врегулювання».

«Другим темпом, безумовно, йде позиція правоохоронців і військових», - додав він.