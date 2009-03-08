Ющенко привітав жінок з 8 березня: ми любимо вас, і віримо у взаємність

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав співвітчизниць з Міжнародним жіночим днем і побажав усім щастя.

«Я сердечно вітаю вас зі святом, яке розпочинає весну. Вітаю матерів, наших коханих, сестер, подруг, доньок до найменшої і найдорожчої квітки», - йдеться у вітанні, текст якого розміщено на Офіційному сайті Президента.

«Ми дякуємо вам. За любов, за почуття, які оберігають всіх нас - ваших мужчин. Ви - найчарівніші і, безперечно, наймудріші», - наголосив Президент.

Він побажав щастя і добра, світлої, весняної надії.

«Весна іде. Життя пробуджується. Життя посміхається. І сьогодні, і в майбутній травневий День Матері, і кожного дня - легко і приємно сказати вам: Ми любимо вас. І віримо у вашу взаємність», - зазначив В.ЮЩЕНКО.