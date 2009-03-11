Політолог побачив, що Литвина дратує рейтинг Яценюка

Політолог Володимир ФЕСЕНКО вважає, що сьогодні голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН намагається повернути собі роль миротворця в політиці на тлі його роздратування від зростання рейтингу екс-спікера, народного депутата Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ФЕСЕНКО заявив сьогодні під час засідання круглого столу у Києві.

Політолог, зокрема, прокоментував учорашню заяву В.ЛИТВИНА, у якій той закликав Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, лідерів парламентських фракцій та усіх політиків провести загальнонаціональний круглий стіл щодо облаштування України та пошуку шляхів виходу з кризи.

“ЛИТВИН хоче повернути собі імідж миротворця, у тому числі й тому, що його дратує зростання рейтингу ЯЦЕНЮКА”, - сказав В.ФЕСЕНКО, додавши, що тут також спрацьовує психологічний фактор розуміння свого програвання у майбутній президентській кампанії.

“Він може опинитися “поза грою” на майбутніх президентських виборах”, - зазначив політолог.

В.ФЕСЕНКО пояснив, що на сучасному етапі В.ЛИТВИНА також хвилює питання конституційної реформи, які спільними зусиллями можуть провести Партія регіонів і БЮТ.

“Тому він намагається зіграти на випередження. Він задає порядок денний – ось ці його пункти, проблеми, які необхідно вирішувати”, - пояснив експерт і зауважив, що дії В.ЛИТВИНА також пояснюються “грою на симпатіях місцевого самоврядування”.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня В.ЛИТВИН у своїй заяві закликав Президента В.ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, лідерів фракцій та усіх політиків провести загальнонаціональний круглий стіл щодо облаштування України.

Голова ВР переконаний, що треба невідкладно вирішувати три основоположних питання: змінити виборче законодавство, щоб кожен депутат персонально обирався людьми; упорядкувати повноваження Президента і прем’єр-міністра; надати владі на місцях більший рівень свободи, насамперед економічної.

В.ЛИТВИН зауважив, що влада зобов’язана показати приклад усьому суспільству, що консолідація у її середовищі можлива.