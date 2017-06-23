Законопроект про реінтеграцію Донбасу не вплине на Мінський процес – МЗС

Перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що законопроект про реінтеграцію Донбасу, який повинен визначати шляхи відновлення державного суверенітету України в Донецькій і Луганській областях, не вплине на Мінський переговорний процес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав журналістам.

"Я чув про три різні варіанти одного і того самого (законопроекту) з різними назвами і різними концепціями. Я не пов'язую безпосередньо закон про реінтеграцію, деокупацію... Я не пов'язую безпосередньо це з інтенсифікацією переговорів у Мінському форматі", - сказав Пристайко.

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Він нагадав, що Мінському формату фактично скоро буде вже три роки.

"Ми намагаємося вирішити дипломатичними методами. Те, що говорить цей закон, ми говоримо про свої підходи до того, як ми будемо розв'язувати питання нашого сходу", - заявив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Артур Герасимов повідомив, що положення законопроекту щодо реінтеграції Донбасу найближчими днями будуть винесені на обговорення громадськості.