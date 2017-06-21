Положення законопроекту щодо реінтеграції Донбасу днями винесуть на обговорення громадськості - нардеп

Лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Артур Герасимов повідомив, що положення законопроекту щодо реінтеграції Донбасу найближчими днями будуть винесені на обговорення громадськості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання щодо проекту закону про реінтеграцію Донбасу.

Герасимов нагадав, що з цього питання працює робоча група у складі народних депутатів з різних фракцій та експертів РНБО, а також співробітників силових відомств та представників громадськості.

“Наразі фіналізуються положення цього закону, які найближчими днями будуть винесені на обговорення громадськості. Після того як ми узгодимо всі ці позиції, я думаю, це буде винесено в зал і проголосовано”, - сказав депутат.

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Він висловив упевненість, що ця законодавча ініціатива об’єднає усіх народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня Герасимов заявив, що у законопроекті щодо реінтеграції Донбасу йдеться про інший варіант припинення російської агресії замість антитерористичної операції. Він також зазначав, що консультації щодо проекту закону перебувають на заключній стадії.

19 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що законопроект щодо реінтеграції Донбасу може бути зареєстрований в парламенті найближчими днями.