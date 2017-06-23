У Житомирі з’явиться регіональний супер-сучасний ЦНАП

У Житомирі з’явиться регіональний супер-сучасний Центр надання адмінпослуг.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Ігор Гундич під час Координаційної зустрічі «Реформа місцевого самоврядування і децентралізація влади в Україні: успіхи та перспективи» у Києві, повідомляє прес-служба ОДА.

«Оскільки ЦНАПи працюють у нас в кожному районі та місті, показуючи свою ефективність, а в обласному центрі дуже високу відвідуваність, ми вирішили побудувати новий регіональний супер-сучасний ЦНАП, де все має бути на рівні і який має стати найкращим в Україні. Розпочати роботи з будівництва ЦНАПу ми плануємо вже цьогоріч, передбачивши фінансування – 21 млн грн з державного, обласного та місцевого бюджетів. В ідеалі – побудуємо за 2 роки», – зазначив Гундич.

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Також він додав, що це буде установа нового зразка із потужними фронт-офісом, у якому працюватимуть 70 осіб та бек-офісом, де працюватиме 80 осіб. Установа надаватиме весь спектр адміністративних послуг, у тому числі - послуги пенсійного фонду, сервісного центру, міграційної служби, управління юстиції, центру зайнятості, фіскальної служби, національної поліції та ін.

«Головна перевага такого регіонального ЦНАПу – створення на його базі нового культурного простору. Тут можна буде не тільки подати документи чи отримати довідки без черги, а й попити кави, почитати новини у Free Wifi-зоні, залишити дітей погратися у дитячій кімнаті. Будівля передбачає створення багатофункціонального простору із робочими зонами та зонами відпочинку. Очікуємо, що кількість наданих адміністративних послуг зросте як мінімум у 3 рази», – додав голова ОДА.