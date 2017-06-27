Парубій згадав про Дебальцеве, говорячи про необхідність надання Україні летальної зброї

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій сподівається, що президент США Дональд Трамп погодиться зі пропозиціями Конгресу й ухвалить рішення про надання Україні летального озброєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції.

Парубій зазначив, що Україні потрібна американська летальна зброя.

“Звичайно, що потрібна. Я хочу вам нагадати, що коли відбулись останні масштабні бої за Дебальцеве, то танкові підрозділи російської армії в них відіграли вирішальну роль. І, звичайно, що протитанкові комплекси “Джавелін” (Javelin) дуже помогли б українській армії тоді зупинити танковий наступ російських військ. Якби під Дебальцевим ми спалили кілька сотень російських танків, це було б важливими кроком до встановлення миру на сході нашої країни. Звичайно, Україні потрібно оборонне летальне озброєння”, - сказав Парубій.

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За його словами, у США готують рішення про надання Україні летального озброєння.

“Я не хочу вдаватися в деталі. Скажу лише так - це питання технічно готове. Мається на увазі, що є повна підтримка в обох палатах парламенту, і це мені підтвердив під час розмови спікер Палати представників Пол Райан. Більше того, є вже навіть узгоджений перелік того типу зброї, який може бути наданий Україні. Зараз є питання політичного рішення. Дуже важливо, що нема відмови, як це було ще рік тому, це питання — на розгляді. І я сподіваюся, що воно буде вирішено до кінця цього року, цієї осені. Уже розраховую, що політичне рішення адміністрації президента буде таким самим, як і в Конгресі США. Крім того, це питання має і психологічне значення для України — летальна зброя від США”, - сказав Парубій.

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Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року президент Петро Порошенко в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal заявив, що Україні необхідно 1 тис. 240 протитанкових ракетних комплексів Javelin для стримування російської агресії.

Навесні 2017 року стало відомо, що Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США підготував законопроект, яким передбачено надання Україні 150 млн дол. на військові потреби. Дане питання включене в комплексний законопроект про військові витрати. Цілі, на які спрямують ці гроші, включають навчання українських військових, придбання обмундирування, а також летальної оборонної зброї.

23 червня видання The Hill повідомило, що у Палаті представників США мають намір виділити Україні воєнну допомогу Україні.

За даними видання, Комітет з питань збройних сил Палати представників пропонує внести декілька змін до закону про виділення асигнувань у галузі оборони з метою протистояння загрозам з боку РФ та Північної Кореї. Цей закон дозволить також виділити мільйони доларів Україні на ініціативу із надання допомоги в галузі безпеки, що покликана допомогти у проведенні навчань та постачанні спорядження українським військовим.

Як заявив Голова комітету з питань збройних сил Палати представників Мак Торнберрі, "закон і надалі включатиме воєнну допомогу для України, а також заохочуватиме адміністрацію (Дональда Трампа) забезпечити летальною допомогою з тією метою, щоб українці могли краще захищати себе проти агресії, яка походить зі сходу".