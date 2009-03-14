Ющенко візьме участь у 70-річчі проголошення Карпатської України

Президент їде до Хуста

У суботу, 14 березня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає з одноденною робочою поїздкою Закарпатську область. Як повідомляє прес-служба глави держави, головна мета поїздки – участь у заходах із відзначення 70-річчя подій, пов`язаних із проголошенням Карпатської України. Заходи відбудуться у Меморіальному парку «Красне Поле» поблизу міста Хуст. Також В.ЮЩЕНКО у Хусті візьме участь у вшануванні пам`яті Президента Карпатської України Августина Волошина.

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