ВР "помилилася", дозволивши монополістам, зрізати зарплату людям?

Народний депутат, член парламентського Комітету з питань транспорту та зв’язку Геннадій ЗАДИРКО вважає помилковим рішення Верховної Ради щодо зменшення зарплатного фонду підприємств-монополістів.

Про це він повідомив у коментарі УНІАН.

“Сталася помилка, сподіваюсь, що найближчим часом ми виправимо цю ситуацію. Ніхто не залишить працівників, простих людей у цій ситуації”, - сказав він.

На думку народного депутата, на сьогодні не є актуальним питання, яке порушують залізничні профспілки, щодо можливості проведення акцій протесту через це рішення ВР. “Не треба сьогодні профспілкам піднімати прапори і збурювати ситуацію, це та ситуація, коли ми помилилися, але ми її виправимо”, - відзначив Г.ЗАДИРКО.

За його словами, для виправлення ситуації необхідно внести відповідні зміни до постанови Верховної Ради від 3 березня. “В принципі було б правильно, щоб ці поправки вніс Кабмін, але якщо він цього не зробить найближчим часом, це зробить чи профільний комітет, чи народні депутати”, - запевнив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня 2009 року Верховна Рада України ухвалила рішення щодо зменшення у два рази фонду оплати праці підприємств-монополістів.

У зв’язку з цим рішенням Профспілка залізничників і транспортних будівельників України заявила, що не виключає можливості страйків, якщо рішення не буде відмінено.

Міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ також виступає за виключення з прийнятої 3 березня ц.р. Верховною Радою України постанови «Про заходи щодо впорядкування окремих витрат Державного бюджету України» пункту, яким передбачається зменшення заробітної плати працівникам державних підприємств-монополістів, - зокрема, «Укрзалізниці» й «Укрпошти».