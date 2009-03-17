Ющенко сьогодні внесе у ВР кандидатуру очільника МЗС

Сьогодні на розгляд Верховної Ради Президент внесе кандидатуру міністра закордонних справ.

За словами Віктора Ющенка, він із нею визначився ще минулого тижня, тож тепер слово буде за депутатами.

Серед кандидатів називають послів у Росії Костянтина Грищенка і в США Олега Шамшура, заступника глави відомства Володимира Хандогія.

Також сьогодні депутати розглянуть проект Податкового кодексу і заслухають звіт глави СБУ Валентина Наливайченка про стан справ у службі. Нардепи вже ініціювали створення спеціальної парламентської комісії з питань реформування Служби безпеки і рекомендували голові СБУ невідкладно переглянути кадровий склад керівництва. Однак самому Наливайченку, затвердженому на посаді 10 днів тому, звільнення не загрожує. Депутати від Партії регіонів та Блоку Юлії Тимошенко кажуть, що не ініціюватимуть його відставки.

ICTV