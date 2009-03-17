Ющенко вніс кандидатуру на посаду міністра закордонних справ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру міністра закордонних справ - ним став Олег ШАМШУР.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Подання внесено відповідно до п. 10 частини першої ст. 106 та частини четвертої ст. 114 Конституції – оголошувати його у ВР уповноважений заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, поінформували у прес-службі.

Довідка УНІАН. О.ШАМШУР народився 6 липня 1956 року в м. Київ.

Із грудня 2005 року працює Надзвичайним та Повноважним Послом України в США. До цього обіймав посади заступника міністра закордонних справ, начальника управління Європейського Союзу МЗС України, заступника голови Державного комітету України у справах національностей та міграції. Був також радником-посланником у Посольстві України в країнах Бенілюксу та членом Комісії при Президентові України з питань громадянства.

Освіта вища - закінчив з відзнакою факультет міжнародного права Київського університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю міжнародні відносини. Кандидат історичних наук. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ст.

О.ШАМШУР має близько 60 наукових публікацій та вільно володіє англійською, російською та французькою мовами.

Одружений та має доньку.