Учителька з Кременчука дійшла до Страсбурзького суду - і виграла

Європейський суд з прав людини у Страсбургу ухвалив рішення на користь учительки 28-ї Кременчуцької загальноосвітньої школи Ольги ЄРЕМЕНКО. Згідно з рішенням, вона повинна отримати від українських державних установ грошову компенсацію за завдану моральну шкоду в сумі 907 євро.

Про це повідомила сама О.ЄРЕМЕНКО, зазначивши, що рішення суд ухвалив 12 березня ц.р.

За словами О.ЄРЕМЕНКО, вона звернулася до Європейського суду 2006 року разом з кількома іншими кременчуцькими вчителями. Усі вони не змогли відстояти свої цивільні права в судових інстанціях України. В українських судах різних рівнів вони намагалися отримати виплати, гарантовані вчителям 57-ю статтею державного бюджету - доплати за педагогічний стаж, щорічні суми на оздоровлення та інше. Починаючи з 1997 до 2002 року районний відділ освіти не виплачував вчителям ці кошти.

«Автозаводський районний суд свого часу ухвалив рішення на нашу користь. Але грошей нам усе одно не виплатили. Бо якраз тоді Автозаводський райвідділ освіти реорганізували й утворили міське управління освіти, і почалася тяганина зі з`ясуванням, хто ж повинен нарешті відшкодувати протягом років не виплачувані гроші. Навіть рішення Верховного Суду України було на нашу користь. Але реальних коштів це знову не принесло. Тому 2006 р. я звернулася до Європейського суду», - розповіла О.ЄРЕМЕНКО.

Невдовзі після подання позову до Страсбурга О.ЄРЕМЕНКО швидко отримала гроші, які заборгувала їй держава. Проте позовну заяву вчителька не відкликала. Зрештою Європейський суд визнав, що О.ЄРЕМЕНКО таки має право на відшкодування моральної шкоди за роки тяганини в судах і різних відділах освіти.