Агресія РФ проти України "побудила НАТО прокинутися" і надала Альянсу "друге дихання" - Порошенко

Триваюча агресія Росії проти України «побудила НАТО прокинутися, підвищити видатки на оборону і збільшити присутність у світі», заявляє президент України Петро Порошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Комісії Україна - НАТО сьогодні в Києві.

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За словами Порошенка, «вага і роль НАТО ще більше зростає в умовах нових викликів міжнародній безпеці у контексті подій, що вібуваються навколо України. Триваюча російська агресія побудила НАТО, по суті, серйозно активізуватись, і можна висловити припущення, що НАТО прокинулося, і це надало Альянсу друге дихання».

«Союзники ще більше впевнилися у необхідності об’єднання всіх своїх зусиль для взаємного захисту, важливості підвищення видатків на оборону та збільшення своєї присутності в світі», - наголосив Порошенко.