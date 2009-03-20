БЮТ голосуватиме за Шамшура, озираючись наліво

12:55, 20 березня 2009
Політика
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"Ми трепетно ставимося до пропозицій колег"

Іван КИРИЛЕНКО
Фракція БЮТ підтримає кандидатуру Олега ШАМШУРА на посаду міністра закордонних справ України, якщо така підтримка буде і з боку фракції "Наша Україна – Народна самооборона".

Про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, фракція БЮТ голосуватиме так, «як вирішить коаліція». Він нагадав, що «О.ШАМШУР - не наша квота».

І.КИРИЛЕНКО підкреслив, що «ми дуже трепетно ставимося до пропозицій наших колег, котрі зліва в залі (йдеться про фракцію НУ-НС, яка в сесійній залі розміщена зліва від фракції БЮТ – УНІАН)». За його словами, якщо фракція НУ-НС в повному складі, або більшість фракції НУ-НС, яка входить в коаліцію, визначиться позитивно щодо підтримки кандидатури О.ШАМШУРА на посаду міністра закордонних справ, то БЮТ підтримає цю кандидатуру.

«У нас враження від зустрічі (йдеться про зустріч фракції БЮТ з О.ШАМШУРОМ – УНІАН) позитивне», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

За його словами, "такого не буде, що НУ-НС - за, а ми – проти" цієї кандидатури.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня 2009 р. ВР ухвалила постанову про звільнення Владимира ОГРИЗКА від посади міністра закордонних справ України.

6 березня коаліція направила звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією внести на розгляд ВР кандидатуру Бориса ТАРАСЮКА на посаду керівника МЗС.

17 березня Президент України вніс на затвердження парламенту кандидатуру О.ШАМШУРА на посаду міністра закордонних справ.

 

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