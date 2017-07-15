Добкін не вноситиме за себе 50 мільйонів застави: "Немає грошей"

Народний депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін заявляє, що не вноситиме за себе заставу в розмірі 50 млн грн, призначену судом як альтернатива арешту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав журналістам біля Печерського райсуду Києва, який розглядав клопотання Генпрокуратури про обрання йому запобіжного заходу.

«Я заставу не вноситиму, у мене грошей немає. Особисто я не буду вносити заставу. Тому зараз 5 днів, якщо заставу не буде внесено, то приготуюся, я ж, загалом, і налаштовувався на найгірший варіант», - сказав Добкін.

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При цьому він уточнив, що не обговорював готовність його колег по фракції внести заставу, про що раніше заявляв народний депутат Вадим Новинський.

«Я поки що ні з ким ні про що не розмовляв, я сьогодні читав інтерв'ю моїх друзів, які зі мною сьогодні тут співпереживають непрості для мене часи. Поживемо – побачимо», - зазначив Добкін.

Він також заявив, що «таким рішенням (суду) засмучений, але не збентежений».

«Я і далі боротимуся", - запевнив депутат.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня дала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання і арешт Добкіна.

Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не ухвалювала протизаконних рішень, коли він був мером міста.

14 липня Добкіну вручили повідомлення про підозру.

Прокурори просили суд призначити Добкіну запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою застави в розмірі не менш як 150 млн грн, однак суд постановив заарештувати його до 14 вересня з можливістю внесення застави в розмірі 50 млн грн.

Раніше Новинський заявив, що всі 42 депутати від «Опоблоку» готові взяти Добкіна на поруки.