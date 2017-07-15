Суд арештував Добкіна на 2 місяці з заставою у 50 мільйонів гривень

Печерський районний суд Києва обрав народному депутату від «Опозиційного блоку» Михайлу Добкіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 14 вересня з можливістю внесення застави у розмірі 50 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні.

“Застосувати до Добкіна Михайла Марковича... запобіжний захід у виді тримання під вартою, строком дії в межах граничного строку досудового розслідування - до 14 вересня 2017 року включно”, - сказала суддя.

При цьому заставу визначено у розмірі 50 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня надала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання та арешт Добкіна.

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Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не ухвалювала протизаконних рішень, коли він був мером міста.

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14 липня Добкіну вручили повідомлення про підозру.

Прокурори просили суд призначити Добкіну запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою застави в розмірі не менш як 150 млн грн.