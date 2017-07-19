Глава МЗС Німеччини допустив поступове зняття санкцій з РФ, по мірі виконання пунктів Мінських угод
Чинні рішення ЄС вимагають, щоб Мінські угоди були виконані на 100%, перш ніж антиросійські санкції можуть бути повністю скасовані. Габріель впевнений, що цю умову неможливо здійснити.
Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель вважає, що Європейському Союзу слід змінити санкційну політику щодо Росії. Про це він заявив в інтерв'ю журналу Focus.
За його словами, чинні рішення ЄС вимагають, щоб Мінські угоди були виконані на 100%, перш ніж антиросійські санкції можуть бути повністю скасовані. Габріель впевнений, що це неможливо.
Глава МЗС запропонував скасовувати санкції "невеликими порціями, крок за кроком", щоб показати, як "зрушення у напрямку до миру приносять вигоду".
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За його словами, Росія повинна використовувати свій вплив на бойовиків Донбасу, а США – впливати на Київ.
На уточнююче питання журналіста, яка роль США, якщо мова йде про конфлікт в Європі, Габріель відповів, що Вашингтон має великий вплив на Україну.
Нагадаємо, Європейський союз 28 червня продовжив дію економічних санкцій проти Російської Федерації до 31 січня 2018 року.