Глава МЗС Німеччини допустив поступове зняття санкцій з РФ, по мірі виконання пунктів Мінських угод

Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель вважає, що Європейському Союзу слід змінити санкційну політику щодо Росії. Про це він заявив в інтерв'ю журналу Focus.

За його словами, чинні рішення ЄС вимагають, щоб Мінські угоди були виконані на 100%, перш ніж антиросійські санкції можуть бути повністю скасовані. Габріель впевнений, що це неможливо.

Глава МЗС запропонував скасовувати санкції "невеликими порціями, крок за кроком", щоб показати, як "зрушення у напрямку до миру приносять вигоду".

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За його словами, Росія повинна використовувати свій вплив на бойовиків Донбасу, а США – впливати на Київ.

На уточнююче питання журналіста, яка роль США, якщо мова йде про конфлікт в Європі, Габріель відповів, що Вашингтон має великий вплив на Україну.

Нагадаємо, Європейський союз 28 червня продовжив дію економічних санкцій проти Російської Федерації до 31 січня 2018 року.