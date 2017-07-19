"Сірий кардинал" Кремля відреагував на ідею створення "Малоросії"

Помічник президента РФ Владислав Сурков провів нараду з експертами, на якій дав оцінку ініціативі ватажка "ДНР" Олександра Захарченка щодо "уявної держави Малоросії". Про це повідомив глава російського Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, що брав участь у нараді, передає РІА Новости.

"Весь цей "хайп" щодо уявної "держави" "Малоросія" в цілому корисний", - наводить Чеснаков слова "сірого кардинала" Кремля. Крім того, Сурков назвав війну на Донбасі "громадянською".

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"У Києва є євроутопія. Донецьк відповідає ідеєю "Малоросії". Розгортається широка внутрішньоукраїнська дискусія, в якій відображаються рівень організації, аргументів та IQ супротивних сторін. Але тут вже, висловлюючись по-"малоросійськи": яка держава, такий і IQ", — передає слова помічника Путіна політолог.

Раніше три людини, які обіймали високі "посади" у "республіках" на сході України, докладно розповіли Reuters, як Сурков контролює ситуацію на місцях. Стало відомо, що він визначає внутрішню політику так званої адміністрації терористів на Донбасі і вирішує, хто яку посаду в ній обійме.

Як повідомляв УНІАН, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про створення нової "держави", "Малоросії", яка, за його словами, має стати "наступником" України.

У свою чергу, в так званій Луганській народній республіці заявили, що не брали участь у засіданні про заснування "Малоросії", про яку раніше заявив ватажок бойовиків "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко.

Також джерела росЗМІ стверджують, що ініціатива про створення "Малоросії" йшла не від Суркова, і взагалі - Кремль нібито не в курсі.