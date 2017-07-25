Поляков заявляє про внесення застави у розмірі 304 тисяч гривень

Народний депутат Максим Поляков (фракція "Народний фронт") заявляє про внесення застави у розмірі 304 тис. гривень, яку визначено йому судом як запобіжний захід.

Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Законослухняний громадянин вніс заставу", - йдеться у повідомленні.

Також він розмістив фотокопію платіжного доручення про внесення застави.

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Як повідомляв УНІАН, 21 липня Солом’янський районний суд обрав Полякову запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 304 тис. грн. Також суд зобов’язав його носити електронний засіб контролю, прибувати за вимогою до слідчого, детектива, прокурора та суду. Не відлучатися з Києва та Умані без дозволу слідчого, детектива, прокурора або суду. Повідомляти їх про зміну свого місця проживання та місця роботи. Крім того, Полякова зобов’язали утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Поляков заявив, що не збирається вносити заставу і виконувати назначені судом обов'язки (крім спілкування зі свідками), оскільки вважає ухвалу суду неконституційною.