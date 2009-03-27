Балога вказав Черновецькому на незаконні дії його підлеглих

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА закликає Київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО усунути порушення в сфері надання комунальних послуг у столиці.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це йдеться в листі В.БАЛОГИ на адресу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

В листі зазначається, що останнім часом до глави держави звертаються суб`єкти господарювання з проханням вжити заходів з метою захисту їх законних інтересів у зв`язку з тим, що деякі комунальні підприємства Києва зобов`язують сплатити тарифи за надані комунальні послуги, зокрема з централізованого водопостачання та водовідведення, у підвищених розмірах, розрахованих на підставі розпоряджень голови Київської міської державної адміністрації, які були скасовані указами Президента України.

За інформацією суб`єктів господарювання, відмова платити за підвищеними тарифами призводить до безпідставного відключення їх від доступу до послуг, що надаються комунальними підприємствами Києва, сказав В.БАЛОГА.

Глава президентського секретаріату переконаний, що такі дії комунальних підприємств Києва є незаконними і можуть призвести до необхідності відшкодування в судовому порядку моральної та матеріальної шкоди, завданої суб`єктам господарювання.

“Як наслідок, бюджет міста Києва матиме значні збитки, що може призвести до невиконання низки соціально-економічних програм, спрямованих на забезпечення прав і свобод осіб, які проживають у столиці України. Крім того, зухвале нехтування правом та ігнорування комунальними підприємствами викликів, з якими зіткнулися суб`єкти господарювання у зв`язку із фінансово-економічною кризою, не додає авторитету владі м. Києва. Ураховуючи зазначене, просимо Вас у найкоротший термін вжити всіх необхідних заходів для усунення зазначених порушень і недопущення їх у подальшому та притягнути винних осіб до відповідальності», - йдеться в листі.