Іспанія гальмує екстрадицію Фірташа до США – ЗМІ

18:05, 31 липня 2017
Політика
754 0

Вказується, що спершу він має дочекатися рішення суду щодо екстрадиції - як щодо запиту однієї країни, так і щодо іншої.

REUTERS

Екстрадиція Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів затягується через зволікання Іспанії.

Про це у понеділок, 31 липня, пише DW.

"Після рішення Вищого земельного суду Відня, який у лютому дозволив екстрадицію до США, іспанський ордер є єдиною причиною, чому Дмитро Фірташ ще не у Сполучених Штатах. Адже у разі, коли існують два паралельні запити на екстрадицію від різних країн, рішення кому видавати підозрюваного ухвалює міністр юстиції", - пише видання.

Також вказується, що спершу він має дочекатися рішення суду щодо екстрадиції - як щодо запиту однієї країни, так і щодо іншої.

"Але якщо судове рішення щодо екстрадиції Фірташа до США вже є, то суд в іспанській справі ще навіть не починався", - вказується у матеріалі.

Читайте такожУ США подали новий позов проти Фірташа: його підозрюють у підкупі американців

"Замість двох місяців, відведених європейським законодавством на розгляд ордерів з інших країн ЄС, іспанський ордер на Фірташа залишається без судового розгляду вже вісім. Спершу його розгляд відклали до моменту, поки австрійський суд ухвалить рішення в американській справі. Однак рішення за запитом США ухвалене ще п'ять місяців тому, а питання екстрадиції до Іспанії досі не зсунулось з мертвої точки", - пише DW.

Вказується, що у квітні Земельний суд Відня направив до Іспанії запит з проханням надати додаткову інформацію щодо обставин злочину, в якому підозрюють Фірташа. Однак відповіді досі немає.  

"Натомість у 21-му Місцевому загальному суді Барселони, який у листопаді минулого року видав ордер на арешт Дмитра Фірташа, відмовилися коментувати причини зволікання", - пише видання.

Читайте такожЖурналісти показали розкішний маєток Фірташа у Відні (фото, відео)

Як відомо, у лютому 2017 року Вищий земельний суд Відня задовольнив позов австрійської прокуратури на попереднє рішення австрійського суду, який відмовив в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа в США.

Також земельний суд Відня, розглянувши запит Іспанії про екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа прийняв рішення звільнити його без внесення додаткової застави.

Українського олігарха затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро.

США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Читайте такожСуд у Відні: Фірташ ще на один день залишиться під вартою

Сполучені Штати направили до Австрії запит на екстрадицію Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив Мінюсту США і не віддав олігарха.

Пізніше Фірташ направив до Конституційного суду Австрії подання з вимогою визнати неконституційною угоду про екстрадицію між Австрією і Сполученими Штатами, але суд відмовив у розгляді скарги.

Таким чином апеляційний суд отримав змогу розглянути скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції про заборону екстрадиції Фірташа до США.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #справа Фірташа#екстрадиція Фірташа до США#екстрадиція Фірташа затягується