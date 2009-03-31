Ющенко хоче заборонити Тимошенко візувати його укази

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у внесеному сьогодні до Верховної Ради проекті нової Конституції пропонує скасувати інститут контрасигнації.

Про це йдеться у Розділі V проекту нової Конституції України, що розміщений на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, в статті, яка визначає, що Президент України на основі Конституції та законів видає укази і розпорядження, які є обов`язковими до виконання, не має положення, присутнього в чинній редакції Основного Закону, що акти Президента скріплюються підписами прем’єр-міністра України, міністра, відповідального за акт та його виконання.

Водночас Президент пропонує дозволити йому скасовувати акти Кабінету міністрів України з питань зовнішньополітичної діяльності, оборони і безпеки держави після консультацій з прем`єр-міністром України (в чинній редакції він може лише зупиняти дію акту уряду та одночасно звертатися в Конституційний Суд щодо його відповідності Основному Закону).