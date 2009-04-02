Герою газової війни, екс-директору Укртрансгазу знайшли іншу роботу

Марчук написав заяву на звільнення сам

Кабінет Міністрів України призначив Ярослава МАРЧУКА заступником голови правління НАК «Нафтогаз України». Відповідне розпорядження уряд прийняв на сьогоднішньому засіданні. Я.МАРЧУК з серпня 2006 року обіймав посаду директора ДК «Укртрансгаз». У березні ц.р. він був звільнений з цієї посади за власним бажанням.

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