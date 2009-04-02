Герою газової війни, екс-директору Укртрансгазу знайшли іншу роботу
16:40, 02 квітня 2009Політика
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Марчук написав заяву на звільнення сам
Кабінет Міністрів України призначив Ярослава МАРЧУКА заступником голови правління НАК «Нафтогаз України».
Відповідне розпорядження уряд прийняв на сьогоднішньому засіданні.
Я.МАРЧУК з серпня 2006 року обіймав посаду директора ДК «Укртрансгаз».
У березні ц.р. він був звільнений з цієї посади за власним бажанням.
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