Герою газової війни, екс-директору Укртрансгазу знайшли іншу роботу

16:40, 02 квітня 2009
Політика
2004 0

Марчук написав заяву на звільнення сам

 Кабінет Міністрів України призначив Ярослава МАРЧУКА заступником голови правління НАК «Нафтогаз України».

Відповідне розпорядження уряд прийняв на сьогоднішньому засіданні.

Я.МАРЧУК з серпня 2006 року обіймав посаду директора ДК «Укртрансгаз».

У березні ц.р. він був звільнений з цієї посади за власним бажанням.

 

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