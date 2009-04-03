Партія регіонів продовжує «облогу» Верховної Ради
Вночі депутати чергували в сесійній залі
Народні депутати з фракції Партії регіонів продовжують блокувати роботу Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, у даний час в сесійній залі перебуває близько 20 депутатів, які блокують президію парламенту.
Вхід до президії також заблоковано стільцями.
Крім того, декілька народних депутатів сидять в ложі уряду.
Вночі депутати від Партії регіонів чергували в сесійній залі.
“Регіонали” вимагають від уряду внести на розгляд ВР антикризову програму.
Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів вирішила, що 2 та 3 квітня блокуватиме роботу Верховної Ради.
“Основна вимога цієї попереджувальної акції – уряд повинен подати до Верховної Ради антикризову програму разом з поправками до бюджету як гарантію виконання цієї програми”, - сказала народний депутат, заступник голови партії Ганна ГЕРМАН.
За її словами, 3 квітня ці акції будуть підкріплені масовими мітингами, які пройдуть у столиці біля Секретаріату Президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради та на Майдані Незалежності.
У понеділок, 6 квітня, фракція Партії регіонів вирішила не блокувати роботу Верховної Ради, аби Президент Європарламенту Ганса-Герт ПЬОТТЕРІНГ зміг виступити перед народними депутатами України.
«Голові Європарламенту у понеділок треба дати можливість виступити в українському парламенті. Тому Партія регіонів не буде у понеділок блокувати ВР», - сказала Г.ГЕРМАН.