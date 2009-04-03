У Кличка заявляють про загрозу подорожчання хліба у Києві

Черновецький з останніх сил намагається залатати бюджетні діри, давши дозвіл на масовий продаж акцій стратегічно важливих для Києва комунальних підприємств. Про це в інтерв’ю журналістам заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Наприкінці серпня минулого року було ухвалене цинічне рішення про продаж пакетів акцій кількох великих комунальних підприємств. Згодом це рішення опротестував заступник прокурора Києва, заблокувавши приватизацію. Проте Черновецькому життєво необхідний продаж цього майна для латання дір у майже порожньому бюджеті», - зазначив депутат.

«Незважаючи на протести опозиції, мінімальною від необхідного кількістю голосів – 61 голосом розпочато процес повної приватизації такого стратегічного для Києва підприємства, як ЗАТ «Хліб Києва» - найбільшого столичного виробника хлібобулочних виробів. Цілком імовірно, що наступним після приватизації кроком стане значне підвищення вартості хліба», - наголосив політик.

На думку Дмитра Андрієвського, київську громаду вкотре перетворюють на заручника приватного власника, який на свій розсуд підвищуватиме ціни на хліб. «Подібна ситуація постійно повторюється з тарифами. Адже підприємства-постачальники ЖКП вже давно виведені з-під контролю киян» - зауважив депутат.

За інформацією Дмитра Андрієвського, на продаж буде виставлено 25,4% акцій «Київводоканалу», 28,45% «Київгазу», 51% «Метровагонсервісу», 34,97% «Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» та 50%+1 акція «Хліба Києва».

Як повідомлялося раніше, за два перші місяці 2009 року доходи столичної казни зменшилися більше ніж на 400 мільйонів гривень.