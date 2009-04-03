Шуфрич розповів, чому Ющенко більше любить бджіл, ніж українців

Декілька десятків тисяч людей зібралися на мітинг протесту «Змінимо владу – зупинимо кризу!», організований Партією регіонів на Майдані Незалежності у Києві, передає кореспондент УНІАН.

Сьогодні зранку перший заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ висловив упевненість, що акція “регіоналів” повинна зібрати на головній площі України близько 50 тис. людей. Наразі в акції беруть участь декілька десятків тисяч осіб. Люди стоять не лише на Майдані Незалежності, але й на вулиці Хрещатик.

Мітинг відкрив народний депутат від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ.

«Я знаю, чому В.ЮЩЕНКО більше любить бджіл, ніж український народ, тому що бджоли мовчать…», - сказав Н.ШУФРИЧ, додавши: «Ми мовчати не будемо».

«Ми сьогодні повстали на останній праведний бій!», - наголосив у своєму зверненні до учасників акції Н.ШУФРИЧ.

У даний час перед учасниками акції виступають інші народні депутати від Партії регіонів, активісти партії з багатьох областей України, представники трудових колективів.

Серед учасників акції, у томі числі й тих, хто стоїть на встановленій на Майдані Незалежності сцені, є чимало людей у військовій формі. Зокрема, це ветерани-афганці та відставні генерали Збройних сил.

Учасники акції очікують виступ лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, який повинен відбутися близько 14.00.