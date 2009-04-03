Балога хоче убезпечити себе від репресій, а Ющенко плутає сліди?

Верховна Рада України своєю постановою про призначення виборів Президента України на 25 жовтня 2009 р. завдала Банковій не стільки правового, скільки потужного політико-емоційного удару, пише тижневик «Коментарі».

Головна дискусія тепер явно переміститься до Конституційного Суду, судді в черговий раз злякаються, і формована главою Секретаріату Президента України Віктором БАЛОГОЮ усього під одне рішення більшість у КС рухне, відзначає видання.

Конституційна реформа від Президента Віктора ЮЩЕНКА, пише тижневик, є не більш ніж віртуальним прожектом, розрахованим на піар і «заплутування слідів». По-перше, для Президента було важливо першим відкрити велику конституційну дискусію передвиборного року, випередивши своїх конкурентів з БЮТ і Партії регіонів. По-друге, продемонструвати виборцеві свою готовність до політичних реформ і, знову ж, неготовність до таких змін своїх опонентів. По-третє, «піддати вогню» у перманентну політичну кризу. І по-четверте, підготувати ґрунт для подальших підкилимних дій, спрямованих на втримання влади.

Представники СП навіть не приховують, що слідом за оприлюдненням проекту Конституції відбудуться громадські слухання (як у старі добрі часи), оцінка документа провідними науковими центрами (така технологія була також успішно апробована при Леонідові КУЧМІ), нарешті, проведуть референдум (за проектом В.ЮЩЕНКА нову редакцію Основного Закону має затвердити винятково народ на референдумі).

У випадку жорсткого опору політреформі з боку парламенту, Президент може винести свій проект в обхід ВР прямо на всенародне голосування, а заодно й додатково мотивувати цим (неприйняттям депутатами реформи) достроковий розпуск парламенту.

У перевиборах парламенту, на думку «Коментарів», найбільше зацікавлений В.БАЛОГА. Поки В.ЮЩЕНКО - Президент, а він - глава його канцелярії, Віктор Іванович має шанси всіма правдами й неправдами провести свій «Єдиний центр» до парламенту (особливо окриляє ЄЦ успіх у Тернополі). І, як мінімум, убезпечити себе від можливих репресій після дуже імовірного програшу свого шефа на президентських перегонах, а, як максимум, спробувати розіграти «золоту акцію» у новій ВР.

Однак після вчорашнього рішення парламенту темп операції вже втрачено, указ про розпуск ВР явно переміщається у довгу шухляду. Ну а після провалу ідеї перевиборів під великим сумнівом стане проведення конституційного референдуму, і як наслідок, зникають навіть мінімальні шанси В.ЮЩЕНКА переобратися на другий термін у конкурентній боротьбі, резюмують «Коментарі».