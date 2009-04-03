Литвин розказав, як авітаміноз може вплинути на вибори Президента

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає, що парламент може змінити дату виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

В.ЛИТВИН зазначив: «Я абсолютно не виключаю перенесення дати виборів Президента України».

За словами голови ВР, його позиція є незмінною і він переконаний, що президентські вибори мають відбутися 17 січня 2010 року.

При цьому він додав: «Я відчув настрій Верховної Ради, і мені залишалося лише одне – організувати процес цього питання».

В.ЛИТВИН наголосив, що з політичної точки зору, з електорального підходу це вигідно нинішнім ключовим гравцям, бо жовтень – люди повернуться з відпусток, викопають картоплю, засолять помідори і огірки, поки що не буде проблем тепла і підписання угоди з Росією на наступний рік».

За його словами, тому в цьому плані політичним силам вигідно проводити президентські вибори.

Водночас, сказав голова ВР, січень є проблемним для проведення президентських виборів, оскільки будуть проблеми з енергоносіями при нинішніх відносинах з Росією, а також «авітаміноз, розлюченість людей».

«Тому дивно чути заяви деяких підвождиків, які ходять під вождями або лежать під вождями, що це ЛИТВИН здав главу держави, бо вони не знають, як уберегти рейтинг своїм вождям, як швидше їх посунути на президентське місце», - наголосив він.

За його словами, на такі заяви він ще вчора дав відповідь: «Добити мене їм не вдасться. Вони можуть лише одне зробити – вбити мене».

Як заявив В.ЛИТВИН, Верховна Рада «буде працювати попри будь-які їхні плани і сценарії».

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Верховна Рада призначила вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року. За відповідну постанову проголосував 401 народний депутат із 422 зареєстрованих у сесійній залі. “За” проголосували 174 депутати від Партії регіонів, 155 – від БЮТ, 26 – від НУ-НС, 27 – від КПУ, 19 – від Блоку Литвина.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує провести президентські вибори 17 січня 2010 року,