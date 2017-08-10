Суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування щодо Арбузова - ГПУ

За клопотанням Генпрокуратури судом надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо підозрюваного Сергія Арбузова.

Про це повідомляє прес-служба Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Повідомляється, що ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом невиконання покупцем пакету акцій ВАТ "Укртелеком" – ТОВ "ЄСУ" умов приватизації щодо створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення та незаконного її фінансування упродовж 2012 – 2013 років за рахунок коштів Державного бюджету України на суму 220 млн грн.

У вказаному кримінальному провадженні 24.04.2017 складено повідомлення про підозру колишньому першому віце-прем’єр-міністру України Арбузову у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, а 26.05.2017 його оголошено у розшук.

"10.08.2017 у вказаному кримінальному провадженні Печерським районним судом м. Києва задоволено клопотання Генеральної прокуратури України та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо підозрюваного Сергія Арбузова", - інформують в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня 2017 року Генеральна прокуратура України повідомила про підозру колишньому першому віце-прем’єр-міністру України Сергію Арбузову у справі про приватизацію "Укртелекому" та незаконне виділення 220 млн грн бюджетних коштів.

Перед тим, у квітні, Печерський суд Києва задовольнив клопотання ГПУ про накладення арешту на акції телекомунікаційної компанії "Укртелеком" та оператора мобільного зв'язку "Трімоб".

"Управлінням ГПУ з протидії ОЗУ ведеться провадження про незаконне виділення за вказівкою Януковича 220 млн грн з державного бюджету України та приватизації 93% акцій Укртелекома за заниженою на 1,6 млрд грн ціною", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Як відомо, екс-голова Національного банку України, колишній перший віце-прем'єр-міністр України Арбузов був оголошений у розшук Інтерполу в 2014 році.

У травні цього року адвокати Арбузова заявили, що Інтерпол припинив міжнародний розшук їх підзахисного.