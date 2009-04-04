Луценко не підтримає на президентських виборах просто Юлю, Вітю, Сеню...
Хай спершу команду назвуть...
Лідер «Народної самооборони», міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що на наступних президентських виборах не балотуватиметься на посаду глави держави.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві під час виступу перед делегатами ІХ з’їзду політичної партії «Вперед, Україно!».
Натомість Ю.ЛУЦЕНКО обіцяє підтримати кандидатуру, яка продемонструє команду і план дій.
«Я підтримаю того кандидата, який продемонструє команду, з якою він буде працювати. Якщо ми будемо шукати чергового месію, закінчиться так само, як зараз, а тому я підтримаю ні Юлю, ні Вітю, ні Сеню, а саме того, хто зможе показати план і команду його виконавців», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
При цьому він зауважив, що, на його думку, найбільшою проблемою Майдану-2004 була саме відсутність у тодішнього кандидата і нинішнього Президента дієвої команди, перевіреної справами.