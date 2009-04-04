У декларації НАТО Україні обіцяють поради та підтримку

Лідери НАТО підкреслюють необхідність подальших реформ в Україні для втілення в життя її євроатлантичних прагнень .

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у декларації НАТО, схваленій за підсумками самміту.

“Ми підкреслюємо важливість зобов’язань України продовжувати імплементацію необхідних політичних, економічних, оборонних та безпекових реформ з метою реалізації євротлантичних прагнень, і ми залишаємося готовими надавати допомогу для цього”, - зазначається у документі.

При цьому лідери НАТО наголосили на ключовій важливості політичної стабільності для успіху у реформах.

Лідери НАТО підтвердили своє рішення, схвалене на самміті в Бухаресті в квітні 2008 року, щодо того, що Україна та Грузія мають стати членами НАТО.

“Ми максимізуємо наші поради, допомогу та підтримку для їхніх реформ в рамках Комітетів Україна-НАТО та Грузія-НАТО”, - зазначається у декларації.

Лідери НАТО також висловили переконання в тому, що річні національні програми допоможуть Україні та Грузії в просуванні необхідних реформ, хоча й відмовилися висловлювати прогноз, коли можуть бути прийняті рішення щодо Планів дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) для обох країн.

Крім того, у декларації міститься позитивна оцінка внеску України в спільну безпеку, в тому числі, через участь в операціях НАТО.