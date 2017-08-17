Прикордонники не збираються впускати Саакашвілі в Україну, а паспорт відберуть на кордоні

Державна прикордонна служба (ДПС) відмовить Міхеїлу Саакашвілі у перетині українського кордону, якщо той прибуде у пункт пропуску. Про це "Українській правді" повідомив речник ДПС Олег Слободян, коментуючи наміри Саакашвілі повернутися до України.

"Якщо кордон перетинає людина, у якої недійсний документ, то відповідно такий документ вилучається, а такій людині відмовляють у перетині кордону", - сказав Слободян.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні екс-глава Одеської обласної держадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що 10 вересня прибуде з Польщі на кордон України і через пункт пропуску "Краковець" (Львівська область) спробує в’їхати в Україну.

26 липня стало відомо, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише на наступний день.

Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.