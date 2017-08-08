Саакашвілі у Вільнюсі: литовське громадянство не потрібно, я повинен повернути українське

14:27, 08 серпня 2017
Політика
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Саакашвілі прибув з коротким візитом у Вільнюс, де заявив, що повинен повернути українське громадянство.

Міхеіл Саакашвілі Михеил Саакашвили / фото УНИАН

Колишній голова Одеської обласної держадміністрації Міхеїл Саакашвілі прибув з коротким візитом у Вільнюс, передає ua.delfi.lt. У столиці Литви Саакашвілі взяв участь у акції протесту, яка відбулася біля будівлі посольства Російської Федерації, у зв'язку з російською окупацією земель Грузії в 2008 році.

Читайте такожЛитва закликала Україну дати Саакашвілі можливість захиститися в судіУ Вільнюсі Саакашвілі заявив, що він не претендує на одержання литовського громадянства, хоча і вдячний за таку пропозицію деяких політиків Литви. "Дуже вдячний за таку чудову пропозицію", - сказав колишній грузинський президент, додавши, що повинен повернути громадянство України.

"Ні, я повинен повернути українське громадянство, воно було відібране нелегально. Багато українці обурені і відчули б себе покинутими, якщо я за них не буду боротися", - сказав Саакашвілі, відповідаючи на питання, чи буде він добиватися литовського громадянства.

Він зазначив, що в даний час може подорожувати, оскільки у нього є український паспорт, і пообіцяв захищати свої права на українське громадянство в судах цієї країни.

У другій половині дня вівторка Саакашвілі має намір відбути з Вільнюса.

Як повідомляв УНІАН, розглянути можливість надання Саакашвілі литовського громадянства, після того, як він був позбавлений українського громадянства Петром Порошенком,запропонував євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

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