Суд послабив запобіжний захід Мартиненку: тепер він може вільно пересуватися Україною

Солом'янський районний суд міста Києва послабив запобіжний захід колишньому народному депутату Миколі Мартиненку, дозволивши йому пересуватися по Україні. Про це УНІАН повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

В САП зазначають, що «Мартиненку продовжили запобіжний захід, але пом’якшили обов’язки в частині того, що він може пересувати вільно Україною і за кордоном, проте в нього немає закордонних паспортів, документів для виїзду за кордон, тому що це зобов’язання залишили». Мартиненку було заборонено покидати Київську область.

Суд задовольнив клопотання про продовження запобіжного заходу Мартиненку на два місяці, тобто до 17 жовтня.

В САП поки що відмовилися коментувати можливість оскаржувати сьогоднішнє рішення суду. «Спочатку потрібно отримати на руки рішення суду і тоді ми можемо дивитися на що ми власне подаємо апеляцію» - сказали там.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід, обраний для Мартиненка Солом'янським районним судом столиці у вигляді взяття на поруки.

20 квітня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали Мартиненка в рамках розслідування справи про розкрадання коштів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

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За версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт з компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн доларів.

Мартиненку повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Своєю чергою Мартиненко заявив, що вважає відкрите проти нього кримінальне провадження політично вмотивованим.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки 15 народних депутатів і чотирьох міністрів від «Народного фронту», хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави у 300 млн грн.

26 квітня САП оскаржила рішення про обрання Мартиненку запобіжного заходу у вигляді особистої поруки міністрів та народних депутатів.