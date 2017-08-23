Сьогодні Україна святкує День державного прапора (відео)

Сьогодні в Україні відзначається День державного прапора. Президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітали українців зі святом.

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"Український прапор - це символ незламності духу українського народу і волі до перемоги", - сказано у зверненні президента на офіційній сторінці у Facebook, де відбулась трансляція урочистого підняття прапора на Софійській площі в Києві біля Михайлівського собору.

"Вірю, що найбільші наші перемоги в ім’я України ще попереду. І синьо-жовтий стяг замайорить над Донецьком, Луганськом, Сімферополем та Севастополем! Бажаю усім мирного синього неба і щедрих плодів нашої землі, - жовто-золотої від пшеничного колосся та від соняшникового цвіту! Щиро вітаю усіх з Днем Державного Прапора!" – наголосив президент.

Приєднався до привітань і голова уряду Володимир Гройсман.

"Вітаю з Днем прапора! Під цим стягом українці утверджували прагнення до незалежності і соборності. Він символізує красу нашої природи, працьовитість і волелюбність народу. Під синьо-жовтим прапором наші безстрашні воїни захищають країну від агресора", - написав глава Кабміну.

"Нехай же він і надалі об'єднує українців від сходу до заходу і з півночі до півдня", - закликав Гройсман.

Нагадаємо, на загальнодержавному рівні свято встановлено указом президента Леоніда Кучми від 23.08.2004 року.

Раніше День Державного Прапора святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні. Столиця відзначала це свято 24 липня. Саме цього дня у 1990 році синьо-жовтий прапор було піднято над Київською мерією.

Офіційно вважається, що 23 серпня, після провалу путчу в Москві — група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор до сесійної зали Верховної Ради. Цей прапор, як реліквія, урочисто зберігається під склом в музеї ВРУ. Наступного дня Україна проголосила незалежність.