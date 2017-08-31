"План Маршалла" для України: Литва заявила про політичну та фінансову підтримку проекту

У Литві заявили, що підтримують «план Маршалла» для України. Про це заявив спікер Сеймасу Литви Вікторас Пранцкєтіс, пише «Урядовий портал».

За його словами, Вільнюс був й залишається адвокатом України в Євросоюзі та НАТО в контексті, передусім, протидії військовій агресії Росії.

Читайте такожГройсман розраховує на прийняття "плану Маршалла" для України

«Але сьогодні на порядку денному ще й економічний успіх України. Саме тому й народилися ідея Плану Маршалла, яку ми озвучили та окреслили в Європі та США», - сказав Вікторас Пранцкєтіс, додавши, що ідея знаходить підтримку – як на політичному рівні, так і на рівні фінансування.

Як повідомляв УНІАН раніше, підготовлений представниками Сейму Литви "Новий європейський план для України" (так званий "план Маршалла" для України) передбачає як мінімум 5 мільярдів євро щорічної підтримки від Європейського Союзу на реформи, спрямовані на економічне зростання і розвиток. Про це повідомив перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на своїй сторінці в Facebook.

"Обговорюємо литовський план для України на 2017-2020 роки та "Новий європейський план для України" (так званий "план Маршала"). Ця ініціатива Литовського Сейму передбачає економічну, політичну і фінансову допомогу для України в контексті євроінтеграції. Мова йде про, як мінімум, 5 мільярдів євро щорічної підтримки реформ, спрямованих на економічне зростання і розвиток", - зазначив міністр.