"План Маршалла" для України передбачає 5 мільярдів євро щорічної підтримки від ЄС - Кубів

12:48, 18 серпня 2017
Євробізнес
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За словами Кубіва, зараз план активно обговорюється в ключових міжнародних інституціях з метою формування "групи друзів" України та необхідної підтримки для здійснення плану.

Ілюстрація REUTERS

Підготовлений представниками Сейму Литви "Новий європейський план для України" (так званий "план Маршалла" для України) передбачає як мінімум 5 мільярдів євро щорічної підтримки від Європейського Союзу на реформи, спрямовані на економічне зростання і розвиток.

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Про це повідомив перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на своїй сторінці в Facebook.

"Обговорюємо литовський план для України на 2017-2020 роки та "Новий європейський план для України" (так званий "план Маршала"). Ця ініціатива Литовського Сейму передбачає економічну, політичну і фінансову допомогу для України в контексті євроінтеграції. Мова йде про, як мінімум, 5 мільярдів євро щорічної підтримки реформ, спрямованих на економічне зростання і розвиток", - зазначив міністр.

За словами Кубіва, зараз план активно обговорюється в ключових міжнародних інституцій з метою формування "групи друзів" України і необхідної підтримки для здійснення плану.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко в липні обговорив з президентом Європейської Ради Дональдом Туском і президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером в Києві можливість розробки нового довгострокового плану економічної підтримки за типом "плану Маршалла" - всеосяжної американської програми допомоги Європі після Другої світової війни.

У квітні 2014 року Європейський Союз, який є одним з найбільших кредиторів та донорів України, заявив про готовність надати фінансову допомогу нашій країні загальним обсягом 11 мільярдів євро: 1,6 мільярда євро – кредити, 1,4 мільярда євро – гранти, 5 мільярдів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 мільярди євро від Європейського інвестиційного банку. В рамках кредитної програми Україна отримала 600 мільйонів євро.

У 2015 році ЄС запропонував новий пакет макрофінансової допомоги обсягом 1,8 мільярда євро. У рамках цієї програми Україна вже отримала 1,2 мільярда євро.

Наприкінці березня 2017 року Конгрес Європейської народної партії ухвалив резолюцію про розробку довгострокового плану підтримки України - так званого "Плану Маршалла для України".

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