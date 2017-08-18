"План Маршалла" для України передбачає 5 мільярдів євро щорічної підтримки від ЄС - Кубів

Підготовлений представниками Сейму Литви "Новий європейський план для України" (так званий "план Маршалла" для України) передбачає як мінімум 5 мільярдів євро щорічної підтримки від Європейського Союзу на реформи, спрямовані на економічне зростання і розвиток.

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Про це повідомив перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на своїй сторінці в Facebook.

"Обговорюємо литовський план для України на 2017-2020 роки та "Новий європейський план для України" (так званий "план Маршала"). Ця ініціатива Литовського Сейму передбачає економічну, політичну і фінансову допомогу для України в контексті євроінтеграції. Мова йде про, як мінімум, 5 мільярдів євро щорічної підтримки реформ, спрямованих на економічне зростання і розвиток", - зазначив міністр.

За словами Кубіва, зараз план активно обговорюється в ключових міжнародних інституцій з метою формування "групи друзів" України і необхідної підтримки для здійснення плану.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко в липні обговорив з президентом Європейської Ради Дональдом Туском і президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером в Києві можливість розробки нового довгострокового плану економічної підтримки за типом "плану Маршалла" - всеосяжної американської програми допомоги Європі після Другої світової війни.

У квітні 2014 року Європейський Союз, який є одним з найбільших кредиторів та донорів України, заявив про готовність надати фінансову допомогу нашій країні загальним обсягом 11 мільярдів євро: 1,6 мільярда євро – кредити, 1,4 мільярда євро – гранти, 5 мільярдів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 мільярди євро від Європейського інвестиційного банку. В рамках кредитної програми Україна отримала 600 мільйонів євро.

У 2015 році ЄС запропонував новий пакет макрофінансової допомоги обсягом 1,8 мільярда євро. У рамках цієї програми Україна вже отримала 1,2 мільярда євро.

Наприкінці березня 2017 року Конгрес Європейської народної партії ухвалив резолюцію про розробку довгострокового плану підтримки України - так званого "Плану Маршалла для України".