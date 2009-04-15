Яценюк пояснив, чому в Раді стільки олігархів

Лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що на сьогодні правляча політична еліта має дуже близькі стосунки з великим бізнесом.

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Фронту змін», про це він заявив вчора під час програми «Від першої особи» на радіо Ера FM.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що «правляча політична еліта має дуже близькі стосунки з великим бізнесом, і саме тому сьогодні весь великий бізнес представлений у парламенті».

При цьому лідер «Фронту змін» наголосив, що його ніхто з олігархів не підтримує.

Водночас А.ЯЦЕНЮК додав, що офіційно звернеться до бізнесменів з проханням профінансувати його виборчу кампанію.

«Почнеться виборча кампанія, і я відверто це кажу, я звернусь до великого, середнього і малого бізнесу та до людей, для того, щоб профінансувати виборчу кампанію»- зазначив він.