Литвин прогнозує «неминучі» ускладнення в економіці України

Голова Верховна Рада Володимир ЛИТВИН прогнозує, що після травневих свят політичне протистояння в Україні посилиться.

Про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, наскільки щирим було вчорашнє звернення Президента України Віктора ЮЩЕНКА до парламенту щодо необхідності прийняття антикризових законопроектів, В.ЛИТВИН сказав: «Про діяльність будь-якої людини треба судити не за намірами, а за практичними діями». «Практичні дії свідчать про протилежне», - додав він.

За словами В.ЛИТВИНА, у нього немає жодних претензій до опозиції щодо непідтримки включення до порядку денного антикризових законопроектів, оскільки «це їхнє природнє право» як опозиції - не підтримувати пропозиції влади.

Водночас він заявив: «Дивно бачити запевнення, вимоги і пропозиції, а потім цілком очевидно, що діють вказівки для того, щоб ці рішення не були прийняті (йдеться про неголосування частини фракції НУ-НС – УНІАН). Цілком зрозуміло, що на перше місце тут ставиться боротьба на знищення конкурентів, і вона буде набирати все більше обертів, особливо це слід прогнозувати після травневих свят». «Тим більше, що це буде збігатися з подальшим ускладненням економічних процесів в Україні», - додав В.ЛИТВИН. За його словами, «це знову ж таки є неминучим».

Як сказав голова ВР, «ці партизанські дії у гіршому розумінні цього слова і дії за принципом, що для перемоги ворога можна пожертвувати інтересами країни, це, м’яко кажучи, неприйнятний для нас підхід, це шлях в нікуди».