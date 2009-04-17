Тимошенко: банками після рекапіталізаціїі володітиме уряд

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що управління контрольними пакетами акцій банків після їх рекапіталізаціїі здійснюватиме безпосередньо уряд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Безпосередньо уряд входитиме у статутний капітал банку, і безпосередньо уряд володітиме цими банками до моменту їх оздоровлення. Після того, як у банках наступить оздоровлення і буде наведений лад, сподіваюся, тоді й криза закінчиться, уряд, безумовно, віддаватиме ці банки приватним власниками на відкритих аукціонах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр, коментуючи включення банку «Надра», який наприкінці 2008 – на початку 2009 року одержав від Національного банку України найбільший обсяг рефінансування, у перелік банків для рекапіталізації, зазначила, що це є підтвердженням її прогнозів про наявність серйозних системних проблем у цьому банку.

«Прогнози, які я висловлювала на початку року, виправдалися, і ми бачимо сьогодні, що у тому числі й банк «Надра» відноситься до проблемних банків, в яких не функціонує в нормальному режимі система виконання зобов`язань», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр не відповіла на запитання про результати незалежного міжнародного розслідування про причетність Президента України Віктора ЮЩЕНКА і голови Нацбанку Володимира СТЕЛЬМАХА до необгрунтованої девальвації гривни.

За її словами, входження держави до статутного фонду банків, що одержали свого часу найбільший обсяг рефінансування, дозволить проаналізувати «всю бухгалтерію, відкрити для детального вивчення весь обсяг руху фінансових ресурсів». Глава уряду вважає, що це дозволить визначити причетність цих банків і Національного банку до необгрунтованої девальвації національної валюти.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року Ю.ТИМОШЕНКО заявляла про намір звернутися до міжнародної неурядової організації Global Widness для проведення об`єктивного розслідування можливої причетності вищого керівництва України до спекулятивної девальвації гривні.

«Я свідома того, що наші українські силові структури, я маю на увазі Генеральну прокуратуру і СБУ, не розслідуватимуть цю макромегазлочинну операцію, тому що всі вони залежать від Президента або від команди Дмитра ФІРТАША, який має своїх представників у Партії регіонів, які можуть впливати, щоб не проводити чесне розслідування. Саме тому я ухвалила рішення. Я як керівник уряду звертаюся до міжнародної неурядової організації, яка займається антикорупційними розслідуваннями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.