Порошенко підніме питання введення миротворців ООН на Донбас у Нью-Йорку

14:54, 12 вересня 2017
Політика
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Порошенко питання блакитних шоломів підніме у Генасамблеї ООН.

Питання миротворців Порошенко підніме у Нью-Йорку / фото www.un.org/

Питання введення миротворців ООН на Донбас президент Петро Порошенко підніме на Генасамблеї в Нью-Йорку. Про це повідомив прес-секретар глави держави В’ячеслав Цеголко у Twitter.

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"У Нью Йорку я підніму питання про введення блакитних шоломів ООН на Донбас", - наводить слова Порошенка Цеголко.

Як повідомляв УНІАН раніше, ініціатива канцлера Німеччини Ангели Меркель змусила російського президента Володимира Путіна почати повний "злив" проекту "Новоросія". Про це на своїй сторінці у Facebook пише головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, коментуючи згоду Путіна на розміщення миротворців на всьому Донбасі для охорони співробітників ОБСЄ після переговорів з Меркель.

"Так, це рішуча зміна позиції Німеччини на підтримку України! Найважливіша ініціатива Меркель змусила Путіна почати повний "злив" проекту "Новоросія", - пише Бутусов.

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Теги: #миротворці ООН#Генасамблея ООН#миротворці ООН на Донбасі#введення миротворців