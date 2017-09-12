Порошенко підніме питання введення миротворців ООН на Донбас у Нью-Йорку

Питання введення миротворців ООН на Донбас президент Петро Порошенко підніме на Генасамблеї в Нью-Йорку. Про це повідомив прес-секретар глави держави В’ячеслав Цеголко у Twitter.

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"У Нью Йорку я підніму питання про введення блакитних шоломів ООН на Донбас", - наводить слова Порошенка Цеголко.

У Нью Йорку я підніму питання про введення блакитних шоломів ООН на Донбас. - П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) September 12, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, ініціатива канцлера Німеччини Ангели Меркель змусила російського президента Володимира Путіна почати повний "злив" проекту "Новоросія". Про це на своїй сторінці у Facebook пише головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, коментуючи згоду Путіна на розміщення миротворців на всьому Донбасі для охорони співробітників ОБСЄ після переговорів з Меркель.

"Так, це рішуча зміна позиції Німеччини на підтримку України! Найважливіша ініціатива Меркель змусила Путіна почати повний "злив" проекту "Новоросія", - пише Бутусов.