Меркель змусила Путіна прийняти "хорватський сценарій" на Донбасі - журналіст

Ініціатива канцлера Німеччини Ангели Меркель змусила російського президента Володимира Путіна почати повний "злив" проекту "Новоросія". Про це на своїй сторінці у Facebook пише головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, коментуючи згоду Путіна на розміщення миротворців на всьому Донбасі для охорони співробітників ОБСЄ після переговорів з Меркель.

"Так, це рішуча зміна позиції Німеччини на підтримку України! Найважливіша ініціатива Меркель змусила Путіна почати повний "злив" проекту "Новоросія", - пише Бутусов.

Він зазначає, що розміщення миротворців для охорони співробітників ОБСЄ означає, що тепер місія ОБСЄ буде підсилена військовим контингентом з Європи, тобто з країн НАТО, а також, що з озброєною охороною місія ОБСЄ почне працювати також і по ночах. Але найважливіше, за словами Бутусова, - місія буде діяти не тільки на фронті, але й на кордоні з РФ, контролюючи, таким чином, перекидання озброєнь.

Читайте такожУкраїна передала до Радбезу ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі

На його думку, ця радикальна зміна ситуації на Донбасі відкриває для України нові широкі можливості.

"І тут важлива не чисельність, а важливий політичний принцип - країни НАТО по суті реалізовують політику стримування РФ. Тепер на окупованій території Донбасу патруль ОБСЄ російські найманці розвернути не посміють. Тепер їх не можна прибрати вночі подалі зі стратегічної траси. Ризик прямого зіткнення між миротворчої охороною і найманцями буде великий, адже у випадку конфлікту ЄС і НАТО легко можуть включити додаткові важелі тиску на Путіна, а він всі свої ресурси давно вичерпав", - пише журналіст.

Він наголошує, що після введення миротворців на Донбас й нарощування їхньої чисельності "хорватський" варіант стане цілком реальним.

"Миротворці потрібні, щоб не допустити масштабного вторгнення регулярної російської армії. Так що почекаємо, коли миротворчі підрозділи будуть розгорнуті. Це дуже позитивний сигнал, який дозволяє говорити не тільки про перспективи і формати припинення війни. Миротворці здатні обмежити застосування російської армії - а ось добивати позбавлених масованої підтримки найманців все-таки доведеться ЗСУ та НГУ. Без військового рішення й звільнення окупованої території миру на Донбасі у найближчій перспективі не буде. А потім займемося Кримом", - підсумував Бутусов.

Раніше президент РФ Володимир Путін виклав канцлеру Німеччини Ангелі Меркель російську ініціативу про місію ООН на Донбасі й висловив готовність доповнити проект резолюції Ради безпеки про розміщення миротворців у всіх місцях поїздок спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.