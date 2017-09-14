Порошенко 19 вересня у Нью-Йорку зустрінеться з Туском

Президент України Петро Порошенко 19 вересня в рамках 72-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, що відкрилася 12 вересня у Нью-Йорку (США), проведе зустріч з президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідна інформація міститься у порядку денному участі Туска в засіданні Генасамблеї ООН.

Зустріч запланована на 15.00 і триватиме півгодини.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сформував делегацію України для участі у роботі 72-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. 19 вересня розпочнеться тиждень високого рівня.

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Порошенко має намір представити на Генасамблеї ООН ідею розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Президент анонсував, що під час візиту до США проведе переговори з представниками Пентагону. Посол України у США Валерій Чалий уточнив, що планується обговорення з американською стороною результатів співпраці. «Ми працюємо над тим, щоб використати візит президента країни в Нью-Йорк для того, щоб також обговорити з американською стороною результати нашої співпраці, особливо ті, що досягнуті після червня – візиту президента Порошенка в США. Ви бачили, що є дуже непогані результати як з точки зору контактів - і приїзд генерала Меттіса в Україну на парад і для переговорів, і співпраця в енергетичній сфері…, і багато інших речей, в тому числі інвестиційні проекти. Тому є що обговорити», - сказав Чалий.