ОБСЄ посилить співпрацю з ООН для врегулювання конфлікту на Донбасі

16:33, 14 вересня 2017
Політика
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ОБСЄ продовжить здійснювати зусилля, спрямовані на врегулювання кризи на Донбасі.

Порошенко та генсек ОБСЄ скоординували підходи щодо розміщення миротворців ООН на Донбасі / фото УНІАН

Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Томас Гремінгер заявляє, що ОБСЄ посилить співпрацю з ООН, щоб наростити потенціал для врегулювання конфлікту на Донбасу. Як передає кореспондент УНІАН, про це Гремінгер сказав на брифінгу в Києві.

«Маю намір посилити нашу взаємодію та співпрацю з ООН для того, щоб наростити потенціал ОБСЄ з урегулювання конфліктів та вирішення тієї кризи, яка відбувається в нашому регіоні, а це в Україні та навколо неї», - наголосив він.

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За словами Гремінера, ОБСЄ продовжить здійснювати зусилля, спрямовані на врегулювання кризи на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко та генсек ОБСЄ скоординували підходи щодо розміщення миротворців ООН на Донбасі.

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Теги: #миротворці на Донбасі#розміщення миротворців ООН на Донбасі#співпраця ООН та ОБСЄ