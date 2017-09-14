ОБСЄ посилить співпрацю з ООН для врегулювання конфлікту на Донбасі

Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Томас Гремінгер заявляє, що ОБСЄ посилить співпрацю з ООН, щоб наростити потенціал для врегулювання конфлікту на Донбасу. Як передає кореспондент УНІАН, про це Гремінгер сказав на брифінгу в Києві.

«Маю намір посилити нашу взаємодію та співпрацю з ООН для того, щоб наростити потенціал ОБСЄ з урегулювання конфліктів та вирішення тієї кризи, яка відбувається в нашому регіоні, а це в Україні та навколо неї», - наголосив він.

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За словами Гремінера, ОБСЄ продовжить здійснювати зусилля, спрямовані на врегулювання кризи на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко та генсек ОБСЄ скоординували підходи щодо розміщення миротворців ООН на Донбасі.