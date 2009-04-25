ПРіБЮТ радять записати у Конституції прізвища прем’єра та Президента

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що ініціатива перенесення виборів Президента у Верховну Раду приречена на поразку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора в ефірі ток-шок «Свобода на «Інтері».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що перемовини між Партією регіонів і Блоком Юлії Тимошенко про створення коаліції з метою внесення змін до Конституції - «це дуже давня і стара історія, яку можна сьогодні охарактеризувати, як певну конституційну змову задля того, щоб утриматись при владі».

Водночас він сумнівається, що Партія регіонів зважиться на такий крок. На думку політика, якщо Партія регіонів і БЮТ внесуть зміни до Конституції, якими будуть передбачені вибори глави держави в парламенті і перенесе дату виборів ВР, це означатиме «що ці дві політичні сили не переконані у своїй перемозі на президентських виборах і не переконані в тому, що їхні політичні сили отримають перемогу на наступних парламентських виборах».

Він вважає, що перенесення виборів глави держави до парламенту - «це, фактично, ліквідація виборів Президента України».

А.ЯЦЕНЮК радить в такому випадку Партії регіонів і БЮТ «написати в Конституції України ще й прізвища прем’єр-міністра України, голови Верховної Ради України і, звичайно, Президента України». За його словами, в такій ситуації «ми переплюнемо навіть африканські країни, оскільки без виборів зробимо красиво з Української держави пиріг на 46 млн., який поділимо між цими двома політичними силами».

Разом із тим А.ЯЦЕНЮК переконаний, що «така конституційна зрада, навіть якщо вона почнеться, приречена на поразку». Він додав, що «можливо хтось тактично виграє, але стратегічно програють і ті, які зробили це, і 46 млн. людей в Україні». «Цього не відбудеться», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.